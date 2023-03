Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Cinco pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, após um caminhão e um carro colidirem na manhã deste sábado (11) na PR-317, em Floresta, no Norte do Paraná.

De acordo com o Samu, a batida aconteceu no trevo de acesso a Ivatuba. O Corpo de Bombeiros também foi acionado no local do acidente.

Uma das vítimas precisou ser transferida de helicóptero ao Hospital Universitário de Maringá (HU).