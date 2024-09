Um grave acidente entre um carro e um caminhão na BR-373 terminou com uma morte na manhã desta sexta-feira (27), em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná. Os veículos trafegavam em sentidos opostos, por volta das 7h30, quando bateram de frente, na altura do km 229.

Conforme informações preliminares do portal aRede, equipes de resgate da concessionária Via Araucária chegaram no local antes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um óbito foi confirmado, porém, não foram repassadas informações sobre feridos e a identidade da vítima.

Devido ao acidente, a BR-373 está interditada e o trânsito é desviado pela via marginal.