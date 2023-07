Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No início da noite de domingo (16), por volta das 18h30, um acidente na PR-424, no Km 25 mais 500 metros, em Siqueira Campos/PR, envolvendo um carro e uma motocicleta, deixou um motociclista e a passageira da moto feridos.

De acordo com as informações do condutor do carro, a motocicleta tentou realizar a ultrapassagem e bateu na lateral do veículo. No local do acidente estava apenas o carro, pois a motocicleta havia sido removida por populares antes da chegada das autoridades.

O condutor da moto, um homem de 23 anos, foi encaminhado com ferimentos, juntamente com a passageira de 22 anos, que também ficou ferida, ao pronto-socorro de Siqueira Campos/PR. O motorista de 41 anos não sofreu lesões.

O teste de etilômetro foi realizado no motorista, indicando que ele não havia consumido álcool.