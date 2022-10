Um acidente entre um carro, modelo Gol, e um ônibus, deixou três pessoas mortas e quatro feridas na madrugada deste sábado (22), por volta das 4h40. A colisão foi registrada na altura do Km 212 da PR-160, em Telêmaco Borba, região dos Campos Gerais do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os veículos bateram de frente em um trecho de pista simples. Ao todo, sete pessoas ocupavam o Gol, que tinha capacidade para transportar apenas cinco. Três delas não resistiram aos ferimentos e quatro ficaram feridas, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Doutor Feitosa e ao Pronto Atendimento em Telêmaco Borba. O veículo ficou destruído.

No ônibus, o motorista e os nove passageiros que ocupavam o veículo não se feriram. As causas do acidente ainda devem ser investigadas. Os corpos das vítimas que morreram na colisão foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).