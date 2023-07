Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus, deixou uma pessoa ferida no início da madrugada desta quinta-feira (13), na PR-092, no município de Quatiguá, Norte Pioneiro Paranaense. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual-PRE, por volta das 01h.

De acordo com a PRE, unidade operacional de Santo Antônio da Platina, os dois veículos, motocicleta Harley Davidson e ônibus Volvo, ambos com placas de Siqueira Campos/PR, transitavam pela rodovia no sentido Quatiguá-PR a Siqueira Campos-PR, quando nas proximidades do Km 292 mais 300 metros, se envolveram no acidente de trânsito, tipo abalroamento lateral.

O condutor da motocicleta, de 30 anos de idade teve ferimentos leves, foi socorrido pelo SAMU até o Hospital de Siqueira Campos. O condutor do ônibus, de 36 anos não teve ferimentos. Ele passou pelo teste de etilômetro com resultado 0,0 mg/l, negativo para álcool.