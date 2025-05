Um grave acidente envolvendo um ônibus de funcionários de um frigorífico e uma carreta causou a interdição da PR-090, em Ibiporã, no norte do Paraná. A colisão traseira, que resultou no tombamento do ônibus, aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira (23), no momento em que trabalhadores chegavam para iniciar o turno em um frigorífico.

Conforme relato do caminhoneiro, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, porém, quando o ônibus se aproximou do frigorífico, que fica nas margens da PR-090, sinalizou e reduziu a velocidade rapidamente. A carreta, carregada com trigo, não conseguiu frear e atingiu a traseira do ônibus.

Com o impacto, o ônibus, que transportava cerca de 20 funcionários, tombou e chegou a bater no muro do frigorífico. Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. Um trabalhador, de 54 anos, que estava na parte traseira do ônibus, teve o óbito confirmado no local.

Pelo menos outros quatro funcionários foram encaminhados ao hospital em estado grave. Testemunhas relataram que várias vítimas precisaram de atendimento, principalmente com fortes dores nas costas, devido ao impacto.

O caminhoneiro não teve ferimentos e permaneceu no local. A identidade do trabalhador do frigorífico que morreu não foi revelada até a publicação desta matéria.