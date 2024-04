Um grave acidente resultou em uma morte e 18 feridos na tarde desta terça-feira (2), na BR-158, no sudoeste do Paraná. Um carro e um ônibus que transportava trabalhadores colidiram de frente na altura do km 513, próximo a uma ponte entre Pato Branco e Coronel Vivida.

Equipes do Corpo de Bombeiros das duas cidades foram até o local e socorreram as vítimas. Com a força do impacto, o carro modelo Hyundai HB20 ficou completamente destruído e embaixo do ônibus. Um dos ocupantes do veículo menor não resistiu.

Já os outros feridos no acidente eram trabalhadores que retornavam de Pato Branco para Coronel Vivida. As vítimas foram encaminhadas para Unidades de Pronto Atendimento das cidades.