Um acidente entre um ônibus e um carro matou um motorista na BR-277, em Cascavel, oeste do Paraná, na madrugada deste domingo (3). Foi uma colisão frontal durante uma ultrapassagem na rodovia, seguida de capotamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo seguia no sentido Catanduvas a Cascavel quando o condutor de um Tucson, que trafegada no sentido contrário, fez uma ultrapassagem, em local permitido, mas acabou batendo de frente contra o ônibus. O carro tinha placa de Nova Prata do Iguaçu.

No ônibus, com placa de Matelândia, três pessoas tiveram ferimentos leves. O ônibus era fretado e fazia o transporte de trabalhadores.