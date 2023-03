Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, um carro e dois caminhões deixou duas pessoas feridas no início da noite de ontem (20), na PR-436, em Ribeirão do Pinhal/PR. O coletivo retornava de Londrina/PR com pacientes em tratamento de saúde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro, um GM Onix, com placas de Ribeirão do Pinhal-PR, colidiu frontalmente com um caminhão Mercedes Benz, também com placas de Ribeirão do Pinhal-PR. O micro-ônibus Marcopolo/Volare, com placas de Santo Antônio da Platina-PR, que seguia logo atrás, acabou colidindo na traseira do caminhão, e o mesmo aconteceu com o caminhão Mercedes Benz, com placas de Itambaracá-PR, que seguia atrás do micro-ônibus.

O motorista do carro, identificado como Marcelo Vilela, 51, e uma passageira do carro, identificada como Juceli de Paula, 40, foram encaminhados ao Hospital de Ribeirão do Pinhal. Os motoristas dos dois caminhões e do micro-ônibus não se feriram.

Procurado pelo Portal Tá No Site, o diretor municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina/PR, João Simões Filho, informou que 21 passageiros e o motorista viajavam no micro-ônibus. “Assim que fomos informados sobre o acidente, por volta das 18h50, nos mobilizamos com equipe médica e de enfermagem para atender as vítimas, mas felizmente apenas uma das passageiras precisou ser encaminhada ao Hospital de Ribeirão do Pinhal onde permaneceu em observação até a manhã de hoje e recebeu alta médica”, disse o diretor acrescentando. “A Secretaria (Municipal) de Saúde enviou outro veículo para buscar os pacientes, mas alguns deles já haviam retornado com seus familiares. Estamos realizando um processo de triagem com todos os pacientes que estavam no veículo para avaliação médica e suporte necessário”, concluiu.