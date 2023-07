Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na noite de ontem (15), por volta das 21h05, um acidente complexo ocorreu no km 277+200m da PR-092, no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná, resultando na morte de um motociclista de 40 anos.

O acidente envolveu três veículos: uma motocicleta Honda/CG 125 com placa de Wenceslau Braz – PR, um VW/Fox com placas de Siqueira Campos – PR e um Chevrolet/Onix com placas de Wenceslau Braz – PR.

De acordo com informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a motocicleta transitava no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz pela PR-092, e ao se aproximar do km 277+200m, colidiu contra a traseira do Fox, que seguia na mesma direção logo à frente. O impacto resultou na colisão frontal entre o Fox e o Onix, que se deslocava no sentido oposto.

O condutor da motocicleta, de 40 anos, morreu no local do acidente. O motorista do Fox, de 33 anos, não sofreu lesões e o teste de etilômetro indicou ausência de álcool no sangue. Da mesma forma, o condutor do Onix, de 43 anos, saiu ileso e o teste de etilômetro também resultou em zero miligramas de álcool por litro de ar expelido.

A Polícia Civil foi acionada e compareceu no local, bem como a Polícia Científica, que recolheu o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML) após perícia para as investigações que irão esclarecer as circunstâncias do acidente.