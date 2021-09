Dois homens, de 32 e 52 anos, morreram após se envolverem em um acidente contra um caminhão nana BR-277, em Prudentópolis.

Segundo as informações divulgadas pela PRF, as vítimas eram motorista e passageiro de uma caminhonete. Ambos residiam em Prudentópolis. O condutor do caminhão trafegava na pista contrária, quando atingiu de frente o veículo das vítimas. Com o impacto da batida tanto o caminhão quanto a caminhonete saíram da pista.

O passageiro morreu no local do acidente. O motorista foi levado para um hospital de Guarapuava e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O corpo da vítima de 52 anos foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O caminhoneiro não teve ferimentos.