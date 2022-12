Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente gravíssimo foi registrado no final da manhã deste sábado (24), na BR-277, entre Palmeira e Balsa Nova, na região dos Campos Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro veículos de passeio bateram na altura do km 148. Informações preliminares do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) indicam três mortos e dois feridos.

Dois veículos bateram de frente próximo do Recanto dos Papagaios, em um trecho de pista simples. Após a colisão outros dois carros também foram atingidos, nestes automóveis ninguém ficou ferido. Já nos automóveis que sofreram o primeiro impacto três pessoas morreram, sendo um bebê, e outras duas tiveram ferimentos, uma delas encaminhada ao hospital de helicóptero.

No local é permitida a ultrapassagem, porém, exige cuidado dos motoristas. No acidente um dos veículos invadiu a pista contrária. Com a força do impacto, um dos automóveis ficou completamente destruído na pista e o outro foi arremessado para o canteiro.

O helicóptero do BPMOA foi acionado para o resgate das vítimas. O trânsito foi totalmente bloqueado no local e uma longa fila foi registrada.

Imagem: BPMOA