Um acidente envolvendo um veículo Kombi, de transporte escolar, matou o motorista e deixou quatro crianças feridas em um trecho da BR-369, em Ubiratã, no interior do Paraná, na manhã desta segunda-feira (15). A fatalidade aconteceu no quilômetro (km) 449 da rodovia. As informações são do Portal Catve.

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Kombi se envolveu em uma bativa contra uma caminhonete S10, que seguia pela rodovia sentido Ubiratã a Cascavel. O transporte escolar era um serviço disponibilizado pelo município onde ocorreu o acidente.

Ainda segundo a PRF, o condutor da Kombi estava sem cinto de segurança e foi ejetado do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e teve seu corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).