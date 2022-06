Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 26 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em um grave acidente automobilístico envolvendo um carro e um ônibus na madrugada desta segunda-feira (20), na PR-092, próximo a Jaguariaíva/PR.

Conforme apurou a Folha Extra, José A.S dirigia um Ford/Fusion e não resistiu aos ferimentos. Ele morava em Arapoti. Um jovem de 22 anos e uma criança que também estavam no carro foram encaminhados ao Hospital 18 de Dezembro em Arapoti, e a quarta vítima, uma mulher que também estava no veículom, foi levada ao Hospital Carolina Lupion em Jaguariaíva. Nenhum ocupante do ônibus se feriu.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atenderam a ocorrência.