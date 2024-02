Um grave acidente de trânsito registrado na tarde deste domingo (04) tirou a vida de um homem na rodovia PR218 em Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem da Folha, o condutor de um automóvel VW/Gol transitava no sentido Fartura a Carlópolis quando, próximo a entrada do residencial Ilha Bela, o motorista perdeu o controle da direção e capotou o veículo em uma plantação de café as margens da rodovia.

Segundo relatos de uma testemunha, ela passava pelo local quando viu duas crianças na beira da rodovia pedindo por socorro. Quando essa pessoa foi até o veículo, encontrou o homem ainda vivo, mas parte do veículo estava sobre sua cabeça. Populares se mobilizaram para retirar o veículo de cima da vítima, mas infelizmente o homem morreu no local.

Ainda segundo os relatos, uma mulher e as duas crianças também estariam no veículo e sofreram ferimentos leves.

As equipes de socorro estão no local do acidente. A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada e se deslocou para o local para atender a ocorrência.

O corpo da vítima, que é morador de Joaquim Távora, deve ser recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Mais informações a qualquer momento.

