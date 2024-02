Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde desta terça-feira (13) deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na rodovia PR092 em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 18h30 no trecho da rodovia que liga Wenceslau Braz a Arapoti, em frente ao Motel Floresta.

A colisão envolveu um automóvel VW/Gol que seguia sentido Arapoti e uma motocicleta que transitava no sentido contrário. Segundo relatos de testemunhas, o condutor do Gol teria tentado uma ultrapassagem quando acabou se envolvendo na colisão com a moto que seguia no sentido contrário.

Na moto estavam duas pessoas, sendo um rapaz que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora e uma jovem que estava na garupa e sofreu ferimentos e fraturas graves. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz. Ela seria moradora do município de Carlópolis.

Já o motorista do Gol, que seria um senhor de idade, teve ferimentos graves com suspeita de fraturas internas. Ele também foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Wenceslau Braz.

O corpo da vítima fatal permanece no local do acidente aguardando a chegada do IML (Instituto Médico Legal). A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também foi acionada para prestar atendimento a ocorrência. As vítimas foram socorridas pela equipe da secretaria municipal de Saúde de Wenceslau Braz.

Fonte: http://www.folhaextra.com