Um acidente de trânsito na BR-153, em Ibaiti/PR, deixou um motorista ferido na noite de terça-feira (28). O acidente ocorreu por volta das 21h35, no km 105, e envolveu um caminhão carregado com madeira e um Hyundai HB20, que evadiu-se do local.

O motorista do caminhão, um homem de 46 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e recebeu atendimento hospitalar em Ibaiti. Ele sofreu ferimentos leves, principalmente escoriações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investiga as causas do acidente e a identificação do veículo e condutor que se evadiu.