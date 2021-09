Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho para socorrer uma vítima de acidente no fim da manhã desta terça-feira (31), na BR-163, em Cascavel, região Oeste do Paraná.

Segundo apurado pela equipe de reportagem da RIC Record TV, o condutor do Vectra e o caminhão seguiam em sentidos opostos, na rodovia, quando o condutor do carro menor perdeu o controle da direção. O acidente aconteceu nas proximidades do Contorno Oeste.

O motorista invadiu a pista contrária e atingiu o rodado do caminhão. O impacto foi tão violento que o carro ficou totalmente retorcido. O condutor sofreu ferimentos graves e precisou ser encaminhado para casa hospitalar.

No veículo, com placas de Ijuí/RS estavam a esposa do motorista e duas filhas do casal, elas não ficaram feridas. No caminhão estava o motorista que também não sofreu ferimentos.

Durante o trabalho dos socorristas do Siate, o trecho da rodovia ficou bloqueado para passagem de veículos. Foi necessário cerca de 30 minutos para estabilizar o motorista, para depois encaminhá-lo para a ambulância.

A Polícia Rodoviária atendeu o acidente e controlou o fluxo de veículos.