Um grave acidente na BR-373 resultou em cinco mortes na cidade de Candói, na região central do Paraná. A colisão entre um caminhão e um Chevrolet Corsa aconteceu na altura do km 402, no início da madrugada deste domingo (25). Todas as vítimas estavam no Corsa. O caminhoneiro não teve ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a posição final dos veículos indica que o motorista do Corsa invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão. Os cinco ocupantes do Corsa eram dois homens e três mulheres. As vítimas ficaram presas nas ferragens.

O Corsa tinha placas de Mangueirinha e ficou completamente destruído. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de álcool. A BR-373 foi totalmente liberada às 6h40.