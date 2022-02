Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na PR-082, entre São Pedro do Ivaí e São João do Ivaí, no norte do Paraná, no fim da manhã deste domingo (13).

O carro onde estavam as vítimas caiu em um ribanceira às margens da rodovia. De acordo com o Operações Aéreas Samu 192, as vítimas fatais são dois passageiros do carro.