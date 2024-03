Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na PR-092, entre Siqueira Campos e Wenceslau Braz, deixou duas pessoas feridas no domingo (24).

O carro, um GM/Onix, com placas de Siqueira Campos-PR, era conduzido por um homem de 38 anos, que foi encaminhado para a Santa Casa de Siqueira Campos com ferimentos. Uma passageira de 24 anos também estava no carro e foi levada para o mesmo hospital.

O motorista da carreta, com placas de Itapoá-SC, não se feriu.

Segundo o condutor da carreta, ele trafegava pela PR-092 no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando o carro, que trafegava no sentido contrário, colidiu lateralmente com a carreta

O condutor do carro não realizou o teste do etilômetro, mas o condutor da carreta teve resultado negativo no teste.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para registrar o acidente e controlar o trânsito