Na noite de quarta-feira (8), um acidente de trânsito na PR-160, em Congonhinhas, deixou duas mulheres feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 18h25, no km 91+930m da rodovia. Um veículo VW Pointer, de Carlópolis, colidiu na traseira de um VW Saveiro, de Londrina.

Com o impacto, a Saveiro capotou e parou sobre a pista de rolamento. O condutor do Pointer evadiu-se do local sem ser identificado.

As duas mulheres, uma de 60 anos, passageira do Pointer, e a outra de 25 anos, condutora do Saveiro, foram encaminhadas por usuários ao hospital de Congonhinhas.