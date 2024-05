Um acidente na manhã de ontem (28), na PR-439, km 64+100, em Santo Antônio da Platina, deixou um jovem de 18 anos ferido.

O condutor da motocicleta Honda CG 150 Titan KS foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal com ferimentos. Já a condutora do VW Fox, de 28 anos, não se feriu.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a moto trafegava no sentido contrário ao carro quando tentou cruzar a rodovia. O carro colidiu com a moto na tentativa de cruzar a pista.

A condutora do carro fez o teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no sangue. Já o motociclista não foi submetido ao teste por estar hospitalizado.