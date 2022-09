Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após confessar ter matado o empresário Cláudio Roberto Malbino, de 48 anos, no último final de semana, no município de Floresta, noroeste do Paraná. O adolescente afirmou em depoimento que, depois da morte, teria simulado o suicídio do empresário.

O adolescente é morador da cidade vizinha de Itambé e receberia dinheiro para manter relações sexuais com o empresário há cerca de um ano. Ele estava na chácara do empresário no último domingo (4), em um churrasco, quando os dois teriam se desentendido.

Cláudio teria sido morto por asfixia pelo adolescente, que depois simulou que o empresário teria se suicidado por enforcamento. O corpo foi encontrado nu e pendurado em uma árvore, na manhã de segunda-feira (5).

Antes de fugir, o adolescente pegou o aparelho celular e uma corrente de ouro do empresário. O celular foi entregue para um amigo, que enterrou o aparelho em um terreno baldio. Já a corrente foi dada ao irmão do adolescente. O amigo e o irmão do adolescente também foram encaminhados à delegacia e poderão responder por receptação.

Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanha o caso.