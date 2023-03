Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta segunda-feira (27), um adolescente de 13 anos esfaqueou seis pessoas na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Zona Oeste de São Paulo. O suspeito é aluno do 8º ano do ensino fundamental da unidade e foi levado pela Polícia Militar. Uma professora identificada como Elisabete Tenrreiro, de 71 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente foram reportados dois alunos feridos. Um deles, no entanto, estava apenas em estado de choque e foi atendido no local. O outro foi levado para um hospital da região com um corte no braço. As outras três professoras que se feriram ao tentarem evitar o confronto, foram levadas para o Hospital das Clínicas e para o Hospital Bandeirantes.

Segundo o SBT, as autoridades encontraram informações sobre ataques em outras escolas no celular do jovem, o que indica que o crime já estava sendo planejado. Fontes ainda reportaram que o adolescente tinha prometido atacar professores e alunos porque era alvo de bullying.

As câmeras de segurança registram o momento em que o suspeito entra na sala com uma máscara preta e começa a golpear uma das professoras nas costas e na cabeça. “A gente estava na sala de aula e ouviu correria. Falaram que machucaram a Bete (professora), a gente saiu correndo, estava todo mundo se escondendo, a gente entrou em choque e começou todo mundo a chorar”, disse uma das alunas que testemunhou o crime. Segundo a PM, outro relato aponta que o jovem só parou quando foi imobilizado por uma professora, que usou um mata-leão.

Com o jovem, foram apreendidas uma faca, uma tesoura, um celular e uma carta de despedida. De acordo com a Jovem Pan, ele teria deixado uma mensagem nas redes sociais antes de cometer o ataque. “Irá acontecer hoje. Esperei por esse momento minha vida inteira. Tomara que eu consiga alguma ‘kill’ (morte) pelo menos, minha ansiedade começa a atacar por causa disso. Enfim… me desejem boa sorte“, escreveu.