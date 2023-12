Um adolescente de 14 anos, pessoa com deficiência, morreu em um incêndio registrado na casa onde morava com os avós, na localidade Vila dos Madureiras, no Faxinal dos Silvérios, a cerca de 25 km de Pinhão, cidade da região Central do Paraná. O incêndio na residência aconteceu na tarde desta quarta-feira (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe da Brigada Comunitária de Pinhão chegou ao local, o fogo já tinha consumido quase toda a casa. O adolescente ficou preso dentro do banheiro da residência e foi encontrado morto. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava na rua brincando e teria entrado na residência pouco antes do incêndio começar.

A Polícia Civil informou em nota que o caso vai tramitar pela delegacia de Pinhão e que aguarda o laudo da Criminalística. “A PCPR informa que foi apurado inicialmente que não há indícios de que o fogo tenha sido iniciado de forma criminosa”, disse a PCPR. Os pais e os avós do adolescente ainda serão ouvidos pela polícia.