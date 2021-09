Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 15 anos está desaparecido em uma lagoa localizada nas proximidades da empresa Masisa, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. De acordo com informações coletadas pelo Grupo aRede, a vítima teria se afogado enquanto nadava no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estão efetuando as buscas no local. Um helicóptero também foi acionado para auxiliar nas buscas.

