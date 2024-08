Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na terça-feira (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser flagrada transportando 161 kg de maconha na BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná.

Segundo a PRF, a jovem conduzia um Renault Sandero e foi abordada no km 171 da rodovia por volta das 18h. Durante a vistoria, os policiais constataram que as placas do veículo eram falsas e encontraram 161 kg de maconha no porta-malas.

O carro apresentava restrições administrativas, conforme a corporação. A adolescente, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Palmeira, com o acompanhamento do Conselho Tutelar.