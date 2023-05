Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma adolescente de 16 anos foi resgatada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após tentar pegar um táxi para Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira (19), o acionamento foi feito pelo próprio taxista na BR-373, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

De acordo com a PRF, ao resgate aconteceu em um posto de combustíveis.

A adolescente queria uma corrida até a região da tríplice fronteira, onde iria morar com uma tia.

Ela revelou aos policiais que chegou até Ponta Grossa pegando carona. Disse ainda que sofria agressões do padrasto, por isso havia fugido de casa, em Rio do Sul, Santa Catarina.

A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar e a Polícia Civil também foi acionada para apurar as agressões.

Mais resgates

Outros três adolescentes foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a Operação Domiduca. A ação aconteceu em todo o Brasil, com início em 2 de maio, com objetivo de combater a exploração sexual e a violência contra crianças e adolescentes.

Outro resgate foi de um menino de 14 anos, próximo a uma borracharia. Ele contou que saiu do centro da cidade até a BR-373 para pedir moedas, pois precisava arrecadar R$ 15 para comprar gás. Os PRFs foram à casa do adolescente e encontraram os pais embriagados. O irmão de 23 anos ficou responsável pelo menor e o Conselho Tutelar foi acionado.

A equipe se deparou também com uma menina de 13 anos parada embaixo de uma passarela da rodovia. Ela foi levada para a mãe e o Conselho Tutelar foi acionado.

Outro caso foi na BR-163, em Guaíra, onde uma indígena de 17 anos caminhava às margens da rodovia. Ela disse que iria para Itaquiraí/MS, cidade que fica há 80 quilômetros, onde mora com os pais e seu filho de seis meses de idade. O Conselho Tutelar foi acionado para os encaminhamentos necessários.