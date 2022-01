Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um adolescente de 17 anos foi detido pela PM na manhã de terça-feira, 25, após tentar furtar uma motocicleta em Jacarezinho/PR.

A equipe deslocou-se à rua Vereador Amazonas, após receber informações de que havia um suspeito de 17 detido no local depois de praticar furtos e que ele estava com três celulares.

De acordo com a PM, o adolescente entrou em uma casa na rua São João e tentou furtar uma motocicleta, mas sem sucesso. A moradora ouviu barulho e avistou mais de uma pessoa arrastando a moto, porém não conseguiram levar. Os suspeitos então saíram correndo pelos fundos da casa, deixando a moto caída no chão com avarias.