Uma adolescente, de 16 anos, foi apreendida ao ser pega com uma mala cheia de droga em seu nome, no bagageiro de um ônibus. O veículo foi parado em Rolândia, no norte do estado. A garota confessou que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e policiais civis da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) de Londrina e Maringá, em operação contra o tráfico de drogas, interceptou o ônibus em frente ao posto rodoviário. Niko, cão de detecção de drogas, apontou a mala com 11 kg de maconha.

A adolescente contou ter recebido a mala em Maringá, sem contato com ninguém, e que levaria até Campinas (SP). Ela disse não sabia quem iria buscá-la na rodoviária. A jovem foi apreendida e levada à delegacia.