Uma adolescente de 15 anos, identificada como Emanuele S, foi morta a facadas na madrugada desta terça-feira (2) em Cambará/PR. A jovem morava em Ribeirão Claro/PR.

Conforme apurou a imprensa, o crime aconteceu na rua Otavio Rodrigues Ferreira Filho, próximo à Delegacia de Polícia Civil. Emanuele foi golpeada várias vezes no pescoço e na cabeça e foi socorrida por um grupo de pessoas que deixou a unidade hospitalar em seguida.

Ainda de acordo com as primeiras informações, a adolescente teria sido assassinada por uma jovem de 19 anos e o crime teria motivação passional. A suspeita de autoria do crime está foragida.

O caso é investigado pela Polícia Civil.