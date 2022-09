Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Amigos e familiares das quatro pessoas que morreram em um acidente na BR-376, em Tibagi, com o carro oficial da Prefeitura de Ortigueira, prestaram homenagens às vítimas nas redes sociais nesta terça-feira (13). Os mortos foram identificados como o motorista e servidor público Moacir Taveli Mendes, de 52 anos, e as passageiras Rosalina Ferreira de Melo, Edina Casturina Batista e Jhuli da Silva Nocera.

O veículo era da Secretaria Municipal de Ação Social de Ortigueira e estava levando pacientes pra realizar perícia médica em Ponta Grossa quando foi atingido por toras de madeira que se desprenderam durante o tombamento de um caminhão. Além dos mortos, Antonio Carlos Fernandes de Lima, de 25 anos, também estava no carro oficial. Ele teve ferimentos graves, foi socorrido e levado para um hospital de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Entre as vítimas fatais estava uma adolescente, Jhully da Silva Nocera, de 17 anos, e uma professora, Rosalina, ou ‘tia Rosa”, como era chamada pelos alunos. Nas redes sociais, alunos lamentaram a tragédia: “Que tragédia. Descanse em paz tia Rosa, Deus guie sua alma e a todos que faleceram… que o senhor conforte a todos os familiares!”, escreveu um deles. “A maninha difícil acreditar que Deus te receba de braços abertos vou sentir muita saudade te amarei eternamente”, disse uma familiar.

Uma amiga de Jhully também confirmou o falecimento da adolescente, que estava no terceiro ano do Ensino Médio. “É com pesar que comunicamos o falecimento de nossa amiga e colega Jhully da Silva Noceira, 3 série turma D, do colégio Estadual prof Elzira Correria de Sá. Oramos à Deus para que Ele conforte e alivie o coração da família de seus amigos, colegas e de toda comunidade do Colégio Elzira nesse momento difícil”.

Amigos e familiares do motorista, Moacir, também já manifestaram luto nas redes sociais: “Infelizmente esse acidente tirou a vida do meu tio Moacir Talevi Mendes, a dor está sendo inexplicável, eu sabia que eu te amava, mas jamais imaginava que te perder ia doer tanto tio. Que Deus te dê um bom lugar”, escreveu um familiar.

A filha de Edina também postou uma imagem de luto nas redes e foi confortada por uma amiga “Deus vai colocar ela no melhor lugar essa mulher guerreira vai fazer muita falta”, disse a mulher sobre a vítima. A Prefeitura de Ortigueira decretou luto oficial pela morte dos quatro moradores da cidade.

Acidente na BR-376, em Tibagi, deixa quatro mortos

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h, o motorista do caminhão, que transitava sentido Londrina, perdeu o controle do veículo e tombou na altura do Km 437 da BR-376, em Tibagi. Com o tombamento, a carga de toras de madeira que o caminhão transportava foi projetada na pista contrária, atingindo o carro que ia sentido Ponta Grossa.

Quatro ocupantes do carro morreram e um ficou ferido com gravidade. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O ferido foi encaminhado para o hospital de Ponta Grossa. O motorista e a passageira do caminhão não se feriram.