Um adolescente, de 15 anos, é suspeito de agredir a própria mãe com um soco no braço, na madrugada desta segunda-feira (15), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no bairro Costa Rica. O jovem foi encaminhado para a delegacia.

Durante um patrulhamento, Guardas Municipais foram abordados pela mulher que relatou ter sido agredida pelo filho, além de ter sido xingada por ele. O adolescente, que segundo a mãe, faz uso de drogas, saiu e pulou o muro da casa após a agressão com o soco.

Conforme o portal aRede, a vítima ainda relatou que as agressões são constantes e que fez boletim de ocorrência em outras ocasiões.

A ocorrência foi atendida pelo Grupamento de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (GAT/GCM). Os Guardas Municipais conduziram o adolescente até a 13ª Subdivisão Policial para as devidas providências.