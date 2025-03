Um adolescente de 16 anos morreu em um grave acidente na BR-153, em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná, no início da noite de domingo (9). O motorista do carro, um jovem de 21 anos, foi internado em estado grave no Hospital Regional de Ponta Grossa, na mesma região.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo, um Gol com placas de Guarapuava, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu lateralmente contra uma árvore. O acidente foi por volta das 18h30, quando entardecia na região.

Com a força do impacto o carro praticamente “abraçou” a árvore. O adolescente, que não foi identificado, morreu ainda no local do acidente, antes da chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já o motorista foi socorrido em estado grave e segue internado no hospital.