Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atropelada na PR-498, em Floraí, Região Metropolitana de Maringá, no norte do Paraná, no início da madrugada desta sexta-feira (20). Outras duas pessoas, um homem de 45 anos e uma jovem de 18 ficaram gravemente feridas no acidente. De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná, as vítimas foram atropeladas logo após descer de um carro que “pifou” na rodovia.

Conforme as informações preliminares, as vítimas estavam em um Onix sedã que sofreu uma pane e parou ao lado da pista, em um trecho sem acostamento da PR-498. Em seguida, uma Parati que seguia no mesmo sentido atropelou as três pessoas e atingiu o veículo parado.

De acordo com o BPRv, a adolescente ficou presa embaixo da Parati e morreu no local, antes da chegada das equipes de socorro. As outras duas vítimas, que foram arremessadas para longe, foram resgatadas com ferimentos considerados graves. O homem foi encaminhado para o hospital de Presidente Castelo Branco, enquanto a jovem foi levada pelo Samu para o hospital de Mandaguaçu.