Uma adolescente, de 15 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão que era conduzido pelo pai dela. O caso foi registrado na quinta-feira (19), em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. O momento do acidente foi presenciado pela mãe da vítima, que acionou a polícia.

De acordo com a Polícia MIlitar (PM), o pai da jovem não percebeu que ela estava atrás do veículo enquanto ele manobrava o caminhão. Conforme a PM, o motorista estava habilitado e não havia ingerido bebida alcoólica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro, mas a adolescente morreu no local do acidente. O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Polícia Civil. A princípio a identidade da adolescente não foi divulgada. As informações são do portal TNOnline.