Um jovem de 17 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (9) em um acidente na PR-519, em Bandeirantes, no norte pioneiro do Paraná. A vítima colidiu com um cavalo que estava solto na rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta de 1h30 da manhã. O jovem, que não teve a identidade revelada, conduzia uma motocicleta Honda CG 150 no sentido Bandeirantes a Águas Yara quando colidiu com o animal.

Com a força do impacto, o adolescente foi lançado da moto e morreu no local. O cavalo também morreu.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

As causas do acidente são investigadas