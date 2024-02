Um adolescente de 16 anos morreu após cair de um viaduto sobre a Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), na noite de segunda-feira (12). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o jovem teria tentado tirar uma selfie com amigos no topo do viaduto antes do acidente. As informações são do Terra.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o rapaz teria pulado a grade para fazer uma foto com um grupo de amigos, quando ele caiu na pista em cima de um veículo”, disse a pasta. Após a queda, o adolescente foi atingido por outro carro.

O resgate foi acionado, mas o óbito do jovem foi confirmado no local. Uma perícia foi realizada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Os ocupantes do veículo envolvidos no acidente não sofreram ferimentos. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.