Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três adolescentes armados invadiram uma fazenda na manhã de terça-feira, 18, em Ibaiti/PR, para praticarem um assalto, e provocaram terror contra as vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia informou um roubo em andamento com pelo menos três suspeitos armados que invadiram uma fazenda e renderam os funcionários e demais moradores, amarrando-os em um dos quartos da residência, solicitando armas e dinheiro. Após pegarem uma quantia de dinheiro, três armas de fogo, três aparelhos celulares, dois notebooks e joias os suspeitos fugiram do local.

Equipes da Agência Local de Inteligência, Rotam e Rádio Patrulha iniciaram buscas na região e abordaram um dos suspeitos, que saiu de uma estrada vicinal próxima ao bairro Campinhos. Em revista pessoal foi encontrado um dos celulares roubados, e em diálogo com o suspeito ele informou que estava em companhia de outro adolescente.