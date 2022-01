Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No Paraná, 29 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas nos Centros de Socioeducação e Casas de Semiliberdade estão participando das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os jovens cumprem medidas socioeducativas nas Unidades de Cascavel II, Joana Miguel Richa (Curitiba), Laranjeiras do Sul, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Campo Mourão. As provas são aplicadas nas próprias unidades.

De acordo com o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, viabilizar o acesso à educação para esses jovens contribui para o processo de ressocialização.

“A educação é uma ferramenta poderosa que promove transformações profundas na vida das pessoas”, disse o secretário. “Aplicar o Enem nas unidades socioeducativas possibilita que os adolescentes tenham acesso a novas possibilidades de futuro”.

Para o chefe do Departamento de Socioeducação da Secretaria de Justiça, David Pancotti, “o Enem é um acesso a mais para os adolescentes chegarem ao ensino superior, além de contribuir no fortalecimento do processo de ressocialização”.

ENSINO MÉDIO COMPLETO– Os adolescentes que possuem o ensino médio completo poderão utilizar o desempenho no Exame para acessar o ensino superior por meio de programas, como o Sistema de Seleção Unificada (SISU), no qual instituições públicas oferecem vagas, e, também, mediante programas governamentais de financiamento ou apoio ao estudante da educação superior.

ADOLESCENTES QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO– Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio, considerados “treineiros”, poderão utilizar os seus resultados individuais para a autoavaliação de conhecimentos. Além disso, a pontuação no Exame poderá ser utilizada pelos candidatos como instrumento de acesso às vagas no mercado de trabalho, para os casos em que o desempenho no Enem possa ser utilizado como critério de seleção.

A segunda etapa do Enem será neste domingo (16), com questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e Matemática e suas Tecnologias. Na primeira etapa, realizada no último dia 9, os participantes responderam sobre as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação, com o tema “Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil”.