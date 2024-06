Três adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, gravaram o momento em que acessam um cemitério em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, e retiram um corpo de um túmulo. As meninas, que são duas irmãs e uma amiga, registraram toda a ocorrência com o celular e chegaram a fazer comentários sobre a situação do cadáver.

Nas imagens é possível ver que as meninas se divertem enquanto retiram o cadáver do túmulo. A gravação foi feita no cemitério Sagrada Família, onde casos de vandalismo foram registrados recentemente.

Após retirarem o corpo do túmulo, as meninas comentam: “Olha a cabeça!”, “Nossa, que nojo”, “Olha, ele morreu de terno, será que morreu no casamento?”.

Adolescentes que invadiram cemitério são identificadas

As adolescentes que aparecem nas imagens no cemitério foram identificadas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Conforme a delegada Juliana Cordeiro, agentes foram até a casa da família nesta quinta-feira (20) e conversaram com os pais, que já tinham conhecimento da ocorrência.

“Assim que tomamos conhecimento do fato, a PCPR passou a empreender diligências visando identificar estas menores. Em menos de uma hora a polícia conseguiu identificar as três adolescentes envolvidas neste fato infracional análogo ao crime de vilipêndio de cadáver. Os pais destas adolescentes já tinham conhecimento deste vídeo”, contou a delegada Juliana Cordeiro.

Os pais e as meninas devem comparecer à sede policial para prestar depoimentos nesta sexta-feira (21). Após a conclusão do inquérito policial, o caso ficará a cargo da delegacia do adolescente.

Prefeitura emite nota de repúdio

A Prefeitura de Piraquara emitiu uma nota sobre a ocorrência, confira o texto na íntegra:

A Prefeitura de Piraquara informa que procura manter o cemitério Sagrada Família mais seguro e realiza intervenções para impedir o acesso fora do horário de funcionamento. Infelizmente o local sofre constantemente com ações de vândalos, que furtam ou arrombam o portão e arrancam as cercontinas dos muros. Em caso de túmulos vandalizados, a Prefeitura também garante a recomposição com recursos da Taxa de Manutenção dos Cemitérios. No caso específico do vídeo, a Prefeitura de Piraquara já acionou a Polícia Civil, que já identificou as adolescentes e está tomando as medidas cabíveis.