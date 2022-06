Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um casal de adolescentes foi apreendido após ser flagrado em posse de cocaína, durante uma abordagem da Polícia Militar em Santo Antônio da Platina, na noite desta terça-feira (14).

De acordo com informações repassadas pela PM, a equipe Rotam fazia patrulhamento de rotina pelo Aparecidinho ll quando viu duas pessoas em atitude suspeita. Com o adolescente, de 14 anos, nada foi encontrado na revista, mas com a menor, de 17 anos, foram encontrados 18 porções de cocaína.

Ambos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.