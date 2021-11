Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Três adolescentes foram detidos com droga na tarde de terça-feira, 16, em Ibaiti/PR. A equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) monitorava um possível ponto de tráfico na rua Massagi Okamura, no bairro Vila Santo Antônio, quando um adolescente de 15 anos estacionou uma moto em frente a uma casa e entrou no imóvel. Em seguida, dois rapazes de 17 anos saíram da residência e seguiram em direção a uma mata próxima.

Ao retornarem, os suspeitos foram abordados pelos policiais, e próximo ao local foram encontradas duas porções de maconha. A equipe solicitou apoio à Rádio Patrulha para realizar buscas na mata, onde foram encontrados 400 gramas de maconha.

Os adolescentes foram detidos e encaminhados à sede da Companhia de Polícia Militar para as devidas providências.