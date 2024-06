Uma aeronave de pequeno porte capotou durante a aterrissagem no aeroporto de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu no sábado (14), após uma rajada de vento atingir o avião.

De acordo com informações do portal A Rede, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O momento foi registrado em vídeo .

Na gravação, é possível ver que a princípio tudo está correndo de acordo com o esperado, mas em questão de segundos a aeronave mostra instabilidade e logo em seguida tomba. A aeronave iria ser exposta durante o evento ‘Nos Ares de PG 2’.