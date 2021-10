Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil investiga a morte do agente penitenciário Evaldo Ferreira da Costa, de 61 anos. O homem foi encontrado morto com um disparo na cabeça em meio a um incêndio em uma residência no bairro Abranches, em Curitiba, na noite do último sábado (23).

Moradores da região teriam escutado dois disparos. Cerca de 10 minutos depois, uma mulher saiu para ver o que estava acontecendo e notou que a casa em que Evaldo morava estava pegando fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. No interior da residência, o agente penitenciário foi encontrado morto com um tiro na cabeça.

Investigação

Evaldo trabalhava como agente penitenciário há mais de 15 anos, porém, ele estava afastado das funções por ter problemas com álcool. A vítima teria relatado a um parente, há menos de uma semana dos fatos, que estaria sendo ameaçado de morte.

O crime é cercado de mistério e as investigações mostram que o carro que estava dentro da residência também tinha marcas de disparos.

“Nós não sabemos de quando isso está ali, desde quando está ali, bem como não sabemos se aconteceu naquele momento, se saiu da arma da vítima ou não, junto com o estojo recolhido no local da morte”, diz a delegada Tathiana Guzella.

Segundo a delegada, o agente penitenciário não usava arma da corporação e sim uma pistola particular de calibre 380.

“Existem também outras perícias pendentes como dosagem alcoólica, a própria necropsia e local de morte. A vítima não estava em contato direto com pessoas perigosas ali do Departamento Penitenciário e o mesmo não teria tido algum problema com algum detento que pudesse ter gerado uma morte violenta”, conta Tathiana Guzella.

A polícia deve ouvir todos familiares de Evaldo para apurar as causas da morte do agente penitenciário.