Um motorista morreu carbonizado nesta noite de quinta-feira (8) ao se envolver em um acidente na PR-557, no sentido Terra Rica para Diamante do Norte, no noroeste do Paraná. O engenheiro agrônomo, Rafael Koos, de 30 anos, dirigia um carro e bateu contra a traseira de um caminhão.

Com o impacto, o caminhão tombou para fora da pista, e o carro pegou fogo. O Corpo de Bombeiros de Paranavaí foi acionado e controlou as chamas, mas não foi possível salvar o motorista de Diamante do Norte, que já estava morto quando a equipe chegou no local.

O condutor do caminhão, de 40 anos, não ficou ferido, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí