Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que uma ambulância do Samu se envolve em um acidente no bairro Interlagos, em Cascavel, no oeste do Paraná, nesta quarta-feira (25). Um caminhão atinge a lateral do veículo, que capota com o impacto da batida.

Um técnico de enfermagem e um motorista estavam dentro da ambulância. Os dois tiveram ferimentos leves e precisaram ser encaminhados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os profissionais seguiam para atender uma vítima de acidente com máquina na rua Albert Einstein.

No vídeo, é possível ver que os equipamentos da ambulância ficam espalhados pela rua.

Veja o vídeo: