Uma moradora de Ivaiporã, no norte do Paraná, teve a motocicleta furtada por um ‘amigo’ na madrugada desta quinta-feira (21). Ela estava no bar de sua mãe, com um casal de conhecidos, quando começou a passar mal por volta das 2h20. Nesse momento, ela retornou para casa, avisou a mãe que não estava se sentindo bem e foi para o hospital.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), cerca de 1h30 depois da vítima deixar o bar, o casal de “amigos” foi até sua residência procurá-la. Como ela estava a caminho do hospital, todos foram embora do imóvel.

No entanto, ao chegar em casa, a mulher constatou que sua moto, uma Honda Biz de cor preta, não estava na garagem. Um vizinho contou ter visto o mesmo homem que estava mais cedo na residência, acompanhado da outra mulher, quebrar as janelas, entrar no imóvel e furtar o veículo.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram a Honda Biz nos fundos, coberta por um lençol. O homem recebeu voz de prisão, foi algemado e encaminhado, junto da moto, até a delegacia de polícia de Ivaiporã para que as devidas providências fossem tomadas.