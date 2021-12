Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma família flagrou o momento exato de um acidente na Avenida Cristóvão Colombo, em Marialva, no norte do Paraná. O que chama a atenção, é que a situação aconteceu durante uma apresentação de um grupo semelhante a “Carreta Furacão”.

A turma, também conhecida como “trenzinho da alegria”, que conta com personagens infantis, tem o intuito de levar diversão para as pessoas, com danças animadas. Para percorrer as ruas do município, eles utilizam um caminhão adaptado. Eles se agarram no veículo, descem, correm, pulam, dançam e divertem à população.

Entretanto, o vídeo gravado pela família mostra uma apresentação onde um dos integrantes do grupo foi atropelado ao cruzar a rua inesperadamente. Ele foi atingido por uma motocicleta.

No registro, é possível notar que o rapaz desce do caminhão, corre para a calçada e dá um ‘mortal’ se apoiando em um muro. Então, ao realizar a acrobacia, ele sai correndo da calçada e vai para a rua, no momento exato em que uma moto se aproxima. Veja:

O motociclista freia o veículo, mas acaba atingindo o personagem. O condutor da moto e a garupa caem na sequência.

Apesar do susto, ninguém se feriu.

